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Dağa tırmanırken ölümden döndü

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Nigde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'na tırmanırken düşen Sibel A. (24), JAK tarafından kurtarıldı.

Dağa tırmanırken ölümden döndü mask
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Bugün, ilçeye bağlı Çukurbağ Köyü Parmak Kaya mevkisinde Demirkazık Dağı'na tırmanan Sibel A., dengesini kaybederek, düştü. Akdeniz Üniversitesi Dağcılık Kulübü üyesi genç dağcının arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Yaralanan kadın dağcı, JAK ekibi tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak, sağlık personeline teslim edildi. Hastanede tedavi altına alınan dağcının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Kaynak: DHA

# sağlık, Kadın, genç, acil

12 Şub 2024 - 22:50 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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