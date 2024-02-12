Dağa tırmanırken ölümden döndü

Bugün, ilçeye bağlı Çukurbağ Köyü Parmak Kaya mevkisinde Demirkazık Dağı'na tırmanan Sibel A., dengesini kaybederek, düştü. Akdeniz Üniversitesi Dağcılık Kulübü üyesi genç dağcının arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Yaralanan kadın dağcı, JAK ekibi tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak, sağlık personeline teslim edildi. Hastanede tedavi altına alınan dağcının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.