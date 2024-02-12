12 Şub 2024 - 22:47- Gündem G:

'Seçimde avantaj bizde'

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AK Parti MKYK Üyesi Kuddusi Müftüoğlu, DİM TV'de Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı'nın canlı yayın konuğu oldu

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AK Parti olarak sonuna kadar Başkan Yücel'in arkasında olduklarını vurgulayan Müftüoğlu "İyimserim çünkü halkın bize olan desteğini görebiliyorum. Yücel'in kırsalda çok büyük bir oy potansiyeli var.

'REHAVET' UYARISI

Seçime biz avantajlı giriyoruz fakat seçimde çok dikkatli olunması gerekir. Mart ayı her şeyin belirleneceği aydır. Rehavet başarısızlığı getirir" dedi.

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12 Şub 2024 - 22:47 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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