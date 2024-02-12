Ünlü çift kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi

2019 yılında kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi, geçtiğimiz yıl da kızı Leyla Süreyya'yı dünyaya getirdi. Ünlü çift kızları Leyla Süreyya'nın 1. yaş doğum günü için pembe ve beyaz renklerle bezenmiş bir parti düzenledi. Doğum gününde daha önce yüzünü göstermedikleri kızları Leyla'nın yüzünü de ilk kez gösterdi. Bu fotoğrafı görenler ise Leyla'yı annesine benzetti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.