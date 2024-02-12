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Ünlü çift kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi

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Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, geçtiğimiz sene dünyaya gelen kızları Leyla için doğum günü partisi düzenlendi ve bugüne kadar saklamayı tercih ettikleri kızlarını ilk kez gösterdiler.

Ünlü çift kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi mask
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2019 yılında kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile evlenen Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi, geçtiğimiz yıl da kızı Leyla Süreyya'yı dünyaya getirdi. Ünlü çift kızları Leyla Süreyya'nın 1. yaş doğum günü için pembe ve beyaz renklerle bezenmiş bir parti düzenledi. Doğum gününde daha önce yüzünü göstermedikleri kızları Leyla'nın yüzünü de ilk kez gösterdi. Bu fotoğrafı görenler ise Leyla'yı annesine benzetti. 

Ünlü çift kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi

Kaynak: Haber Merkezi

# günü

12 Şub 2024 - 22:22 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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