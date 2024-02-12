Sakla Beni'ye Yalı Çapkı'nından konuklar geliyor

Star TV'nin OGM Pictures imzalı dizisi Sakla Beni, Yalı Çapkını dizisi ile beklenmedik bir kesişme yaşayacak.

Cemre Baysel, Uraz Kaygılaroğlu ve Asude Kalebek'in başrollerini paylaştığı Sakla Beni'nin 15 Şubat akşamı yayınlanacak olan 16. bölümünde; Belgin karakteri, Yalı Çapkını dizisinden İfakat (Gülçin Santırcıoğlu) ve Asuman (Öznur Serçeler) ile karşılaşacak.

Sakla Beni 16. bölüm fragmanında, Atıf'ın evinde İfakat ile Asuman'ın Belgin'e "Bize bir oyun oynuyorlar" demesi dikkat çekti.

Bu tür farklı hikayelere ve karakterlere sahip dizilerin oyuncularının bir araya gelmesine "crossover" deniyor.

CROSSOVER NEDİR?

Crossover, birbirinden farklı hikayelerin veya karakterlerin aynı evrende bir araya gelmesi anlamına geliyor. Diziler arasındaki geçişler ya da ortak bölümler sayesinde izleyiciler keyifle izledikleri karakteri bambaşka bir hikayede izleme imkanı elde ediyor.

Özellikle Amerika yapımı dizilerde sık sık kullanılan "crossover bölümler", The Simpsons, Family Guy, Supernatural ve Friends gibi popüler dizilerin karakterlerini bir araya getirdi.

Kaynak: KARAR