12 Şub 2024 - 22:00- Dünya G:

İlginç iddia: Biden, Netanyahu'ya küfür mü etti?

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ABD Başkanı Joe Biden'ın, özel görüşmelerinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında sinkaflı küfür kullandığı iddia edildi.

İlginç iddia: Biden, Netanyahu'ya küfür mü etti? mask
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NBC News'in Biden'ın özel sohbetlerinde bulunan ve ismi açıklanmayan beş ayrı kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı, yakın dönemde Netanyahu'yu en az 3 özel sohbetinde hakaret içeren sıfatla niteledi.

Habere göre, Netanyahu ile başa çıkmanın zor olduğunu belirten Biden, çevresiyle İsrail Başbakanı'na ilişkin konuşmalarında Netanyahu'dan küçümseyici ifadeler de kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Biden'ın, Netanyahu hakkında söz konusu ifadeleri kullanmadığı savunuldu.

Kaynak: Haber Merkezi

12 Şub 2024 - 22:00 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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