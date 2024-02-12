Alanya esnafından Başkan Yücel'e destek sözü

ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 25 Metreli yolda faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Başkan Yücel’e ziyaret turunda; MHP MYK Üyesi Hüseyin Yıldız, AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mehmet Şerani Tavlı, MHP Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Sünbül, Alanya Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Abdülhadi Yüksel, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve Cumhur İttifakı üyesi partilerin kadın ve gençlik kolları başkanları ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkent Hastanesi önünden başlayan ziyaret turu, 25 Metreli Yol boyunca devam ederek Eski Devlet Hastanesi kavşağında son buldu.



ESNAFLARDAN BAŞKAN YÜCEL’E TAM DESTEK



Esnafların tek tek ellerini sıkan ve hayırlı işler dileklerini ileten Başkan Yücel, 31 Mart tarihinde yapılacak Yerel Seçimlerde Cumhur İttifakı Adayları olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü’ye ve kendisine destek istedi.

Başkan Yücel’i samimiyetle karşılayan esnaflar da son 2 dönem olduğu gibi üçüncü döneminde de Başkan Yücel’e destek vereceklerini belirterek ziyaretleri için teşekkür ettiler.



BAŞKAN YÜCEL: ESNAFLARIMIZIN MEMNUNİYETİ BİZLERİ MUTLU ETTİ



Esnaf ziyaretlerini değerlendiren Başkan Yücel, “Cumhur İttifakımızın tüm paydaşları ile birlikte 25 Metreli Yolda faaliyet gösteren esnaflarımızı ziyaret ettik. Esnaflarımıza hayırlı işler dileklerimizi ilettik. 10 yıllık dönemde yaptığımız hizmetler ve çalışmalar için esnaflarımızın takdirini toplamış olmak, onları memnun görmek bizleri çok mutlu etti. Bizlere büyük bir teveccüh gösteren esnaf kardeşlerime teşekkür ediyorum. İnşallah 31 Mart Yerel Seçimlerinde toplumun yapı taşı olan esnaflarımızın da desteği ile Cumhur İttifakı’nı hem Antalya’da hem de Alanya’da zafere ulaştıracağız. Seçim gününe kadar ayırmadan, ayrıştırmadan canla başla çalışacağız.” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi