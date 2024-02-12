12 Şub 2024 - 21:10- Magazin G:

Merve Boluğur'dan üçüncü evlilik sinyali

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Oyuncu Merve Boluğur katıldığı bir programda 3.evliliğe sıcak baktığını açıkladı.

Merve Boluğur'dan üçüncü evlilik sinyali mask
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Eser Yenenler’in “Linç” programına katılan Merve Boluğur samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Uzun yıllar çalıştığı için setlere ara verdiğini söyleyen oyuncu “Biraz açıkçası dinlenmek istedim, biraz özel hayatımı düzene sokmak istedim, çok güzel başardım” diyerek kahkaha attı.

ÜÇÜNCÜYÜ DE YAPACAĞIM

 Murat Dalkılıç’tan sonra DJ Mert Aydın’la yaptığı ikinci evliliği sadece 53 gün süren oyuncu “İkinci kere denedim gene olmadı. Biraz taktik ver” diyerek Eser Yenenler’e takıldı. Üçüncü kez evliliğe sıcak baktığını açıklayan Boluğur “Üçüncüyü de yapacağım, çocuk istiyorum” dedi. “Kendimi ilişkiye adıyorum” diyen Boluğur “Geyşa olmayı seviyorum, bıraksan ayağını bile yıkarım” sözleriyle şaşırttı

Kaynak: HÜRRİYET

# Merve Boluğur, açıklama, evlilik, çocuk

12 Şub 2024 - 21:10 - Magazin

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