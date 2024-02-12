Merve Boluğur'dan üçüncü evlilik sinyali

Eser Yenenler’in “Linç” programına katılan Merve Boluğur samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Uzun yıllar çalıştığı için setlere ara verdiğini söyleyen oyuncu “Biraz açıkçası dinlenmek istedim, biraz özel hayatımı düzene sokmak istedim, çok güzel başardım” diyerek kahkaha attı.
ÜÇÜNCÜYÜ DE YAPACAĞIM
Murat Dalkılıç’tan sonra DJ Mert Aydın’la yaptığı ikinci evliliği sadece 53 gün süren oyuncu “İkinci kere denedim gene olmadı. Biraz taktik ver” diyerek Eser Yenenler’e takıldı. Üçüncü kez evliliğe sıcak baktığını açıklayan Boluğur “Üçüncüyü de yapacağım, çocuk istiyorum” dedi. “Kendimi ilişkiye adıyorum” diyen Boluğur “Geyşa olmayı seviyorum, bıraksan ayağını bile yıkarım” sözleriyle şaşırttı
Kaynak: HÜRRİYET
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.