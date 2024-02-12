Şehri terk etmeye hazırlanıyorlar

Paris, yüz yılın ardından 26 Temmuz-11 Ağustos'ta Olimpiyat Oyunları'na tekrar ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bölgeye bu süreçte yaklaşık 15 milyon turistin geleceği tahmin ediliyor. Nüfusunun 10 milyon olarak kaydı geçtiği kentin bu dönem nufüsünün 25 milyona çıkması bekleniyor. Bu sebeple de Parisliler kenti Olimpiyat oyunları sonuna kadar terk etmeyi planlıyor.

EVDEN ÇALIŞMA AKTİF OLACAK





Başkentte Olimpiyat Oyunları için inşa edilen 2. Arena'da dün konuşma yapan Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, kent sakinlerini olimpiyatlarda kentte kalmaya çağırdı. Hükümet, bu uluslararası spor etkinliği kapsamında toplu taşımada olası yoğunluğu önlemek için Parislileri olimpiyatlar süresince evden çalışmaya teşvik ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı