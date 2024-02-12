- Dünya

Şehri terk etmeye hazırlanıyorlar

ABONE OL Google News Sayfamız

Olimpiyat oyunları öncesinde Parisliler kenti terk etmeye hazırlanıyor. Kentteki yoğunluk sebebiyle temmuz ayı sonunda kenti 1 aylığına terk edecekler

Şehri terk etmeye hazırlanıyorlar mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Paris, yüz yılın ardından 26 Temmuz-11 Ağustos'ta Olimpiyat Oyunları'na tekrar ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bölgeye bu süreçte yaklaşık 15 milyon turistin geleceği tahmin ediliyor. Nüfusunun 10 milyon olarak kaydı geçtiği kentin bu dönem nufüsünün 25 milyona çıkması bekleniyor. Bu sebeple de Parisliler kenti Olimpiyat oyunları sonuna kadar terk etmeyi planlıyor.

EVDEN ÇALIŞMA AKTİF OLACAK

Başkentte Olimpiyat Oyunları için inşa edilen 2. Arena'da dün konuşma yapan Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, kent sakinlerini olimpiyatlarda kentte kalmaya çağırdı. Hükümet, bu uluslararası spor etkinliği kapsamında toplu taşımada olası yoğunluğu önlemek için Parislileri olimpiyatlar süresince evden çalışmaya teşvik ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Belediye, Olacak

12 Şub 2024 - 21:03 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Kanser teşhisi sonrasında Kral 3. Charles ilk kez konuştu mask
Kanser teşhisi sonrasında Kral 3. Charles ilk kez konuştu
Helikopter düştü; arama kurtarma çalışmaları sürüyor mask
Helikopter düştü; arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Korkunç kaza! Uçak otoyola girdi; otomobile çarptı mask
Korkunç kaza! Uçak otoyola girdi; otomobile çarptı
Aldığı karar sonrası Macaristan Cumhurbaşkanı istifa etti mask
Aldığı karar sonrası Macaristan Cumhurbaşkanı istifa etti
Türkiye, Uluslararası Adalet Divanında beyanda bulunacak mask
Türkiye, Uluslararası Adalet Divanında beyanda bulunacak
Evlatlık aldığı çocuklar acımadan öldürdü mask
Evlatlık aldığı çocuklar acımadan öldürdü
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber