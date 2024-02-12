- Asayiş

Korkunç kaza! Makineye sağ kolunu kaptırdı

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Iğdır'da çalıştığı mezbahada kesilen hayvanların tırnağını ayırmada kullanılan makineye sağ kolunu kaptıran Yaşar Çakmak (44), ağır yaralandı.

Korkunç kaza! Makineye sağ kolunu kaptırdı mask
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Hayvan pazarında bulunan mezbahada çalışan Yaşar Çakmak, bir anlık dalgınlık sonucu sağ kolunu, kesilen hayvanların tırnağını ayırmada kullanılan makineye kaptırdı. İhbar üzerine mezbahaya giden itfaiye ekibi, kolunu sıkıştığı yerden çıkardığı Çakmak’ı, hazır bekleyen sağlık ekibine teslim etti. Hastaneye kaldırılan Yaşar Çakmak, buradaki müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi. 

Kaynak: DHA

# sağlık, sevk

12 Şub 2024 - 20:44 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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