Antalya'da endemik tür olan dağ sümbülleri çiçek açtı

Antalya'nın Kemer ilçesinde erken çiçek açan endemik dağ sümbülleri doğayı süsledi.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede bazı dağ sümbüllerinin çiçek açtığı görüldü.
İlçenin çeşitli noktalarındaki ormanlık alanlarda, deniz kenarı, çayır ve kayalık yamaçlarında çiçek açan sümbüller görenleri şaşırttı.
Vatandaşlar cep telefonlarıyla endemik bitki türleri arasında yer aldığı için toplanması yasak olan sümbüllerin fotoğrafını çekti.
Genellikle 10 ila 40 santimetre büyüyen sümbülleri koparmanın cezası, 1 milyon 936 bin liraya kadar çıkabiliyor.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.