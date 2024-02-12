12 Şub 2024 - 20:44- Gündem G:

Sevgililer gününe sayılı gün kaldı! Gülün dalı 150 TL...

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Sevgililer gününe sayılı günler kaldı. Gözler çiçekçi tezgahlarına çevrildi. Üreticide 25 lira olan gülün dalı, tezgahta 150 liraya kadar çıkıyor.

Sevgililer gününe sayılı gün kaldı! Gülün dalı 150 TL... mask
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Adana'da gül üreticileri, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi yoğun bir hasat dönemi yaşıyor. Kentte, gülün dalında tanesi 25 liradan satılırken, çiçekçilerde bu fiyat 100 ila 150 TL arasında değişiyor.

Üreticiler, hem yerel hem de uluslararası pazarlardan gelen siparişleri karşılamak için çaba harcıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren seralara giren üreticiler, öğleden sonraya kadar çiçek kesimlerini gerçekleştiriyor. Kesilen çiçekler, mezatlarda satıldıktan sonra ülkenin dört bir yanına dağıtılıyor. Gül üreticisi Ogün Sever Okur, seradaki fiyatlardan memnun olduklarını ancak çiçekçilerdeki satış fiyatları ile aralarındaki makas farkının dikkate değer olduğunu belirtti.

Okur, "14 Şubat öncesi talep çok fazla, sürekli çalışıyoruz. Adana'da 100-150 liraya çiçekçiler satıyor ama başka şehirlerde fiyatlar daha da artıyor. Bunun için ne yapılır bilmiyoruz" şeklinde konuştu. Gül fiyatlarının özel günlerde yükseldiğini ve 8 Mart'tan sonra düşüşe geçeceğini vurgulayan Okur, "Özel günlerde fiyatlar çok artıyor, sonrasında düşüşe geçiyor" dedi.

Kaynak: KARAR

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12 Şub 2024 - 20:44 - Gündem

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