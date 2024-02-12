Kuddusi Müftüoğlu'ndan İğneli Fıçı'da çarpıcı açıklama: "Keşke Antalya'da iyi bir rakibimiz olsaydı"

Alanya televizyonlarının efsane programı Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı, bu akşam merceğine yerel seçimi aldı.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı, DİM Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, duayen gazeteci Mehmet Ali Dim'in her pazartesi akşamı saat 19.30'da DİM TV'de hazırlayıp sunduğu programın bu akşamki canlı yayın konuğu Adalet ve Kalkınma Partisi MKYK Üyesi Kuddusi Müftüoğlu oldu. Müftüoğlu, DİM TV'deki Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı canlı yayınında “Spor adamlığı sonrasında siyasete ısındı mı? Siyasette yeni hedefleri var mı? Yerel seçimde Cumhur İttifakı olarak Antalya ve Alanya’da nasıl bir sonuç bekliyor? İstanbul ve Ankara seçimleri için ne düşünüyor?” gibi önemli sorular ve daha fazlasını yanıtladı.

İşte AK Parti MKYK Üyesi Kuddusi Müftüoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

KUDDUSİ MÜFTÜOĞLU KİMDİR?

1970 yılında Alanya'da doğdum. Barbaros Azakoğlu'nu tamamladıktan sonra Konya Anadolu Lisesi, daha sonra da 9 Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü'nü bitirdim. Şehir plancısı olarak uzun yıllar çalıştım. 92 yılında da hakemliğe başladım. Türkiye'de hakem tarafım bilinir ama mesleki olarak şehir plancısıyım. 92 yılında başladığım hakemlik serüvenimi de 2014 yılında bitirdim. Bu süreçte hakemliğin bütün aşamalarında bulundum. 200'e yakın Süper Lig maçı yönettim. Planlamada da birçok belediyenin işlerini yaptım. Siyasi olarak da mesleğimden dolayı şehir planlamacısının yönetmekte çok daha mahir olacağından 2008'de aday adayı oldum AK Parti'den. Maalesef aday olamadım. 2014'te tekrar aday adayı oldum yine aday olamadım çünkü hamdım. O yüzden biraz ara vermiştim, merkez hakem kurulu başkanlığı yapmıştım. Şu anda da 10 yıldır Finlandiya Fahri Konsolosu olarak görev yapıyorum.

SİYASETE ISINDI MI?

Siyasete 2008 ve 2014 yıllarında bir girizgah yapmaya çalıştım ama giremedim. Milletvekili adayı olunca iyice ısındım. Halkımızla iyi ilişkiler içerisinde bulundum. Geçtiğimiz kongrede cumhurbaşkanımızın takdiri ile Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliğine seçildim. Bu da benim için güzel bir başlangıçtı. Bu kararda genellikle AK Parti'nin yönetim kadrosu etkili oluyor. Bölgesinde etkili olan insanlar düşünülüyor. AK Parti'nin genel sekreteri Fatih Bey aradı, söyledi. Beklemiyordum, şaşırdım ama onur duydum. Milletvekilliği adayı da sürpriz olmuştu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE İLİŞKİLER NASIL?

Benim en üst seviyede bir futbol hakemliği kimliğim de olduğu için genellikle bunu da konuşuyoruz. Genelde spor konuşuyoruz. Son ayda Türk futbolunda hakemler de gündemde olduğu için konumuz bu oluyor. Futbolun içindeki sorunlara hakim. Ben her şeyi ifade ediyorum kendilerine. Federasyon değişikliği kamuoyunda konuşuluyor ama şu an bir karar yok. Şu anki federasyon başkanına baktığım zaman hakem yönetimi açısından ben başarılı bulamıyorum ne yazık ki. Sonuçta federasyonun omurgasıdır hakemlik.

ALANYA'DA SEÇİM KAMPANYASI NASIL GİDİYOR?

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü olduktan sonra ben sahada ciddi bir teveccüh gördüm. Antalya da değişim istiyor. 5 yıldır Antalya'ya hiçbir çalışma yapılmadı. İstisnasız bütün herkesin özlemi 5 yıl önceki Menderes Türel başkanın yaptıkları. Demek ki bu dönem Cumhur İttifakı ve Hakan Tütüncü Antalya'yı alacak. Bununla birlikte hizmet de çok hızlı gelecek. Her iki yerde Cumhur İttifakı çok uyumlu çalışacaktır. Adem Murat Yücel'in de çok hizmetleri var. Ben kendisini yeterince ifade ettiğini düşünmüyorum. Bizim adayımız Mustafa Toklu'ydu ve bence hakediyordu ama Cumhur İttifakı ülkenin temel sorunlarına çözüm getirmek için bu kararı aldı. Ak Parti olarak sonuna kadar arkasında olacağız. Tüm kademelerimizle sahada olacağız. Ben bu konuda iyimserim çünkü halkın bize olan desteğini görebiliyorum. Halk huzurun olduğu bir ittifakta hizmet almak ister.

ALANYA'DA SEÇİM SONUCU NE OLUR?

Genel seçimden sonra ülkede birçok şey değişti. CHP'de ciddi tartışmalar yaşandı, başkan değişti. Biz Mustafa Toklu aday olsun diye çok çalıştık fakat şu an gereğini yapmakta yükümlüyüz. Adem Murat Yücel'in kırsalda çok büyük bir oy potansiyeli var. Seçime biz avatajlı giriyoruz fakat seçimde çok dikkatli olunması gerekir. Mart ayı her şeyin belirleneceği aydır. Rehavet başarısızlığı getirir.

DİĞER ADAYLARI NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Bu konuda bir değerlendirme yapamayacağım. Onlar kendi içlerinde en doğru kararı vermiştir. Benim yorum yapmam doğru olmaz.

MUSTAFA TOKLU'NUN ADAY OLMAMASI İÇERİDE KIRILMAYA YOL AÇTI MI?

Mutlaka olmuştur. Ben şöyle değerlendiriyorum; bir parti o şehirde 2 kere aday olduğu zaman ittifaktaki diğer partinin gücünü zayıflatıyor. Belediye çok güçlü bir yapıdır. Biz bu dönem AK Parti çatısında olalım diye değerlendirmiştik. Toplumda da adayımıza ve bize karşı çok ilgi vardı fakat değerlendirme sonucunda kırgınlığı ortadan kaldırdık ve çalışmaya devam ediyoruz. Sonuç olarak 10 tane aday çıkaramıyoruz, bir tane çıkarmak zorundayız.

AYNI KIRILMA ANTALYA'DA DA OLDU MU?

Menderes Bey çok donanımlı bir başkanımız, çok hizmetleri oldu ama Hakan Tütüncü'nün de çok büyük hizmetleri oldu. Bazen de yenilenmek lazım. Menderes Bey'in de ilk anda beklentisi vardı ama şimdi hepimiz gerekeni yapacağız.

İSTANBUL VE ANKARA SEÇİMLERİ İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR?

Biliyorsunuz geçtiğimiz seçimde Millet İttifakı'nın adayları kazandılar. Halkın kararıydı fakat ben hizmet noktasında halkın mutlu olduğunu düşünmüyorum. İstanbul çok önemli bir nokta. Murat Kurum olması da ayrı bir anlam taşıyor çünkü kendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptı. Deprem konusunda kendisinin çok büyük icraatleri var. Halkın da bunu değerlendireceğini tahmin ediyorum. Adaylar arasında bence en doğru isim tercih edildi. İstanbul'un beklentilerine dönük bir aday çıkartıldı. İstanbul kime emanet edilir derseniz böyle bir isme emanet edilir.

Ankara'da da Turgut Altınok çok önemli işler yaptı. Onun da çok başarılı olacağını düşünüyorum.

Muhittin Böcek Antalya'ya hiç hizmet etmedi. Ben Antalya'nın bütün bölgelerini gezdim ciddi şikayetler vardı. Keşke iyi bir rakibimiz olsaydı da Antalya kazansaydı. Keşke siz yaptınız biz daha iyisini yaparız deseydik. Belediyecilik hizmet işidir.

YENİ GÖREVDEN SONRA İNSANLARIN TALEPLERİ NASIL?

Mehmet Şarani Tavlı bayrağı devraldı, bazen ona iletiyorum. Seçim döneminde talepler fazlalaştı. Gerçekten ihtiyacı olanlara yapmaya çalışıyoruz. Ulaşamadığı noktalara ulaştırmaya çalışıyoruz. Cumhur İttifakı kazandığı anda daha fazla bir ivme kazanır.

2024 TURİZM SEZONU NASIL GEÇECEK?

2024 için umutluyum. Kendi otelimde de görüyorum rezervasyonlar iyi. İngiltere pazarı çok olumlu yönde etkiledi. Fakat tüm dünyada ekonomik sorunlar var. Özellikle Avrupa'nın tatil bütçesi azaldı. Belki sorunlar yaşanabilir ama pazarlar çok çeşitlendi. Romanya, Bulgar ve Balkan pazarları çok iyi. Bölgemiz için iyi bir sezon geliyor.

ALANYA İL OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı ile ilk bir araya geldiğimde soracağım. İl kararı farklı bir karar, siyasi bir karar. Biz il olduğumuzda il olmanın kriterlerini sağlayalım. ben her zaman söylüyorum; Türkiye'nin coğrafi yapısının tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Kimse hizmet almaya 100 kilometre gitmesin.

ALANYASPOR'IN FENERBAHÇE İLE OYNADIĞI MAÇ HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?

Çağdaş Altay uzun yıllardır bu camianın içinde ama bu tip maçlar için çok erken bir atamaydı. Maalesef iyi bir hakem performansı koyamadı. Alanyaspor çok iyi bir performans ortaya koydu. Maç öncesi dense "1 puana razı olur musun?" evet derdi. Alanyaspor her iki tarafın kazananıydı. Hakem olarak o penaltıyı ben vermezdim. Maç yönetiminde ciddi zaaflar vardı ve kontrolü kaybetti. Burada mesajı alması gereken federasyondur.(Gülser YİĞİT)