'Çok yoruldum, yapamıyorum' diye mesaj atıp 4. kattan aşağıya atladı

Dün gece meydana gelen olayda eşinden 13 yıl önce ayrıldığı öğrenilen 1 çocuk annesi A.Z (36), girdiği bunalım sonucu WhatsApp'ta arkadaşlarının bulunduğu gruba "Kendimi öldürmeyi düşünüyorum. Çok yoruldum, yapamıyorum" mesajı attı.

BUNALIM YÜZÜNDEN KENDİNİ ATTI

Genç kadının yanına giden arkadaşları, evin önüne geldiklerinde onun 4. kattaki evinin penceresinde ayakları dışarı sarkmış halde oturduğunu gördüler. Arkadaşları yapmaması için yalvarsa da genç kadın kendini aşağıya bıraktı. Ağır yaralı halde arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi