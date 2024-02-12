'Çok yoruldum, yapamıyorum' diye mesaj atıp 4. kattan aşağıya atladı

Dün gece meydana gelen olayda eşinden 13 yıl önce ayrıldığı öğrenilen 1 çocuk annesi A.Z (36), girdiği bunalım sonucu WhatsApp'ta arkadaşlarının bulunduğu gruba "Kendimi öldürmeyi düşünüyorum. Çok yoruldum, yapamıyorum" mesajı attı.
BUNALIM YÜZÜNDEN KENDİNİ ATTI
Genç kadının yanına giden arkadaşları, evin önüne geldiklerinde onun 4. kattaki evinin penceresinde ayakları dışarı sarkmış halde oturduğunu gördüler. Arkadaşları yapmaması için yalvarsa da genç kadın kendini aşağıya bıraktı. Ağır yaralı halde arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.