- Asayiş

Tır, üst geçite çarptı

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İstanbul Bakırköy'de tırın taşıdığı konteyner üst geçide çarptı. Konteyner yola devrilirken kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Tır, üst geçite çarptı mask
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Bakırköy'de seyir halinde ilerleyen trafikte tırın karıştığı kazayla kısa süreli korku dolu anlar yaşandı. Nihat A.'nın kullandığı tırın taşıdığı konteyner üst geçide çarptı. Konteyner yola devrilirken kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: DHA

# kaza, Trafik

12 Şub 2024 - 19:21 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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