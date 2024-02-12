Tır, üst geçite çarptı

Bakırköy'de seyir halinde ilerleyen trafikte tırın karıştığı kazayla kısa süreli korku dolu anlar yaşandı. Nihat A.'nın kullandığı tırın taşıdığı konteyner üst geçide çarptı. Konteyner yola devrilirken kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: DHA