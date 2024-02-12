WhatsApp'a yeni özellik geliyor! Favori kişiler

WhatsApp, kullanıcıların gelecekte favori kişilerini göstererek sohbetler listesini filtrelemelerine olanak tanıyan bir özellik üzerinde çalışıyor.
Kullanıcılar, en çok önem verdikleri kişileri manuel olarak ekleyebilecekleri ve özel bir filtre aracılığıyla onlara kolayca ulaşabilecekleri bu filtrelemeyle birlikte favori kişilerini seçme konusunda kontrol sahibi olacaklar.
Platform, kullanıcıların favori kişileri belirleme ve sohbet listesini bu favorilere göre filtreleme özelliğiyle birlikte mesaj sekmesine bir düzen getirmeyi hedefliyor.
Böylelikle WhatsApp kullanıcıların belirli kişileri favori olarak işaretlemelerine olanak tanıyarak, önemli konuşmalara öncelik vermelerini sağlıyor ve sık sık etkileşimde bulundukları kişilere hızlı ve kolay erişim sağlıyor.
Kaynak: NTV
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.