12 Şub 2024 - 19:05- Teknoloji G:

WhatsApp'a yeni özellik geliyor! Favori kişiler

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WhatsApp'a favori kişiler listesi özelliği geliyor. Özellik sayesinde sohbete hızlı erişim sağlanması hedefleniyor.

WhatsApp'a yeni özellik geliyor! Favori kişiler mask
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WhatsApp, kullanıcıların gelecekte favori kişilerini göstererek sohbetler listesini filtrelemelerine olanak tanıyan bir özellik üzerinde çalışıyor.

Kullanıcılar, en çok önem verdikleri kişileri manuel olarak ekleyebilecekleri ve özel bir filtre aracılığıyla onlara kolayca ulaşabilecekleri bu filtrelemeyle birlikte favori kişilerini seçme konusunda kontrol sahibi olacaklar.

Platform, kullanıcıların favori kişileri belirleme ve sohbet listesini bu favorilere göre filtreleme özelliğiyle birlikte mesaj sekmesine bir düzen getirmeyi hedefliyor.

Böylelikle WhatsApp kullanıcıların belirli kişileri favori olarak işaretlemelerine olanak tanıyarak, önemli konuşmalara öncelik vermelerini sağlıyor ve sık sık etkileşimde bulundukları kişilere hızlı ve kolay erişim sağlıyor.

Kaynak: NTV

# whatsapp, yeni özellik, favori kişiler

12 Şub 2024 - 19:05 - Teknoloji

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