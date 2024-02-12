4 iş yerine silah saldırıda bulunanlar yakalandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rızaiye ve Yeni Mahalle’de iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin çalışma başlattı. Çalışmada, Rızaiye Mahallesi’ndeki bir kıraathaneye düzenlenen 2 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 2 şüpheli, Yeni Mahalle’de 3 iş yerine yapılan saldırılara ilişkin ise 4 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA