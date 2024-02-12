- Asayiş

4 iş yerine silah saldırıda bulunanlar yakalandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ'da farklı tarihlerde 3 iş yeri ve 1 kıraathaneye silahlı saldırı düzenlediği belirlenip, gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

4 iş yerine silah saldırıda bulunanlar yakalandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rızaiye ve Yeni Mahalle’de iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin çalışma başlattı. Çalışmada, Rızaiye Mahallesi’ndeki bir kıraathaneye düzenlenen 2 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 2 şüpheli, Yeni Mahalle’de 3 iş yerine yapılan saldırılara ilişkin ise 4 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

# sevk

12 Şub 2024 - 18:43 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Son Dakika! Antalya'da bir ceset daha bulundu mask
Son Dakika! Antalya'da bir ceset daha bulundu
D-100 Karayolu'nda hafif ticari araç alev alev yandı mask
D-100 Karayolu'nda hafif ticari araç alev alev yandı
'Yan baktın' tartışmasında silahlar kullanıldı; o anlar kamerada mask
'Yan baktın' tartışmasında silahlar kullanıldı; o anlar kamerada
İşçilerin kaldığı konteyner yandı mask
İşçilerin kaldığı konteyner yandı
Rojvelat’tan 3 gündür haber alınamıyor mask
Rojvelat’tan 3 gündür haber alınamıyor
Horoz dövüştüren 5 kişi yakalandı mask
Horoz dövüştüren 5 kişi yakalandı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber