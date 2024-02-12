4 iş yerine silah saldırıda bulunanlar yakalandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rızaiye ve Yeni Mahalle’de iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin çalışma başlattı. Çalışmada, Rızaiye Mahallesi’ndeki bir kıraathaneye düzenlenen 2 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 2 şüpheli, Yeni Mahalle’de 3 iş yerine yapılan saldırılara ilişkin ise 4 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.