Otomobille çöp konteynerine çarpan öğretmen, 5 kişiyi yaraladı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde okul çıkışında öğretmenin kullandığı otomobilin çarptığı tekerlekli çöp konteyneri, hareketlenip 4 öğrenci ile 1 veliye çarptı. Yaralanan 5 kişi, hastanede tedaviye alındı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Çayıova ilçesi Yeni Mahalle 5114/4 Sokak’ta meydana geldi. 24 Kasım Ortaokulu öğretmenlerinden Ö.Ö., okul çıkışında 34 HTF 959 plakalı otomobilini hareket ettirdi. Ö.Ö., bu sırada önüne çıkan öğrenciye çarpmamak için direksiyon kırdı. Kontrolün kaybolduğu otomobil, yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı. Tekerlekli çöp konteyneri de hareket edip öğrenciler E.T., Z.G., F.S. ve Z.R.Y. ile ismi öğrenilemeyen bir veliye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 5 yaralı, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kazanın ardından sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.