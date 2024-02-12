Mendil satan hamile kadının acı ölümü

Kayışdağı Caddesi üzerinde mendil satan Asya Sarmaşık adlı hamile kadın yolun karşısına geçtiği esnada beton mikserinin altında kaldı. Beton mikseri şoförünün fark etmediği kadın feci şekilde hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Beton mikserinin şoförü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Merkezi