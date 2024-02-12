- Asayiş

Mendil satan hamile kadının acı ölümü

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İstanbul Ataşehir'de korkunç bir kaza yaşandı. Cadde üzerinde mendil satarak geçimini sağlayan hamile bir kadın yoldan karşıdan karşıya geçerken beton mikserinin altında kaldı

Mendil satan hamile kadının acı ölümü mask
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Kayışdağı Caddesi üzerinde mendil satan Asya Sarmaşık adlı hamile kadın yolun karşısına geçtiği esnada beton mikserinin altında kaldı. Beton mikseri şoförünün fark etmediği kadın feci şekilde hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Beton mikserinin şoförü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Merkezi

# sağlık, sevk, Polis, Kadın

12 Şub 2024 - 18:28 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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