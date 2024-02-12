Mendil satan hamile kadının acı ölümü

Kayışdağı Caddesi üzerinde mendil satan Asya Sarmaşık adlı hamile kadın yolun karşısına geçtiği esnada beton mikserinin altında kaldı. Beton mikseri şoförünün fark etmediği kadın feci şekilde hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Beton mikserinin şoförü ise polis tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.