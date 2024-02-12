12 Şub 2024 - 18:31- Gündem G:

Feci olay! Evinde uyurken çıkan yangında hayatını kaybetti

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Zonguldak'ta evde yangın çıktı. Evin içinde uyuyan kişi yangında mahsur kalarak hayatını kaybetti.

Feci olay! Evinde uyurken çıkan yangında hayatını kaybetti mask
Feci olay! Evinde uyurken çıkan yangında hayatını kaybetti
Feci olay! Evinde uyurken çıkan yangında hayatını kaybetti
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Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde evinde uyurken çıkan yangında alevlerin arasında mahsur kalan Faruk Dombay (27) hayatını kaybetti.

Yangın, gece saatlerinde Kilimli ilçesi Karadon Mahallesi Dere Sokak’ta bir evde meydana geldi. Faruk Dombay’ın yaşadığı evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekibi, binaya girdiklerinde bir kişinin yanmış cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede yanan kişinin Faruk Dombay olduğu belirlendi. Faruk Dombay’ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Dombay bugün Karadon Camisi’nde ikindi vakti kılınan namazla birlikte son yolculuğuna uğurlandı.

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12 Şub 2024 - 18:31 DHA Zonguldak- Gündem

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