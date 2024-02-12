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Ultra lüks yat 'Flying Fox' Türkiye'ye demir attı

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Dünyanın en zengin iş adamlarından Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un 136 metrelik ultra lüks yatı 'Flying Fox', Fethiye'ye demir attı.

Ultra lüks yat 'Flying Fox' Türkiye'ye demir attı mask
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Dünyanın en büyük 20 yatından birisi olan 'Cayman Adaları' bayraklı 'Flying Fox'un Fethiye iskelesinde 600 bin litre yakıt aldı. Geçen yıldan bu yana Ege kıyılarında ve Göcek'te misafirlerini ağırlayan 136 metre uzunluğundaki ultra lüks yat, özellikleri ile dikkati çekiyor.

iKİ HELİKOPTER PİSTİ BULUNUYOR

Almanya'da 2016 yılında inşa edilen ultra lüks yatta 22,5 metre genişliğinde, 12 metre uzunluğunda yüzme havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları alanları ve sinema salonları da bulunuyor. İki de helikopter pisti bulunan yatta aynı zamanda biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabinde 22 misafir ağırlanabiliyor. Yat, çevredekilerce de büyük ilgi görüyor. 

Kaynak: DHA

12 Şub 2024 - 18:09 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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