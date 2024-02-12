- Asayiş

Alanya’da emlak ofisini kurşunladılar

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Antalya’nın Alanya İlçesi’nde bir emlak ofisini kurşunlayan şüpheliler jandarma tarafından çalışma başlattı.

12 Şub 2024 - 18:10 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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