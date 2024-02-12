Alanya’da emlak ofisini kurşunladılar

Antalya’nın Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi’ n de meydana gelen olayda. N.S’ ye ait emlak ofisi henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce camları kırılmak suretiyle kurşunlandı. Olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi