Tartıştığı dünürüne kurşun yağdırdı

Bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Elmalı köyünde meydana gelen olayda E.G. ile dünürü Kemal Tozkoparan, bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile E.G., tüfekle Tozkoparan'a ateş etti. Ağır yaralanan Tozkoparan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. E.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: DHA