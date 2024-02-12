Tartıştığı dünürüne kurşun yağdırdı

Bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Elmalı köyünde meydana gelen olayda E.G. ile dünürü Kemal Tozkoparan, bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile E.G., tüfekle Tozkoparan'a ateş etti. Ağır yaralanan Tozkoparan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. E.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.