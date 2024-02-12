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Tavanda ters twerk yapan kadının acı sonu

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ABD'nin Virginia eyaletinde alkolü fazla kaçıran bir kadın barın tavanına tırmanarak dans etmeye başladı. Ters bir şekilde twerk yapan kadının dengesini kaybedince bir anda kendisini yerde buldu. O anlar saniye saniye barda bulunan diğer kişiler tarafından kaydedildi.

Tavanda ters twerk yapan kadının acı sonu mask
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Virginia eyaletindeki bir barda kaydedilen görüntülerde sarhoş olan bir kadın barın üzerinde asılı durarak baş aşağı dans hareketlerini göstermeye karar verdi. Ancak işler hesapladığı gibi gitmeyince bir anda kendisini yerde buldu.

# Kadın

12 Şub 2024 - 17:55 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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