12 Şub 2024 - 17:55 - Magazin

Tavanda ters twerk yapan kadının acı sonu

ABD'nin Virginia eyaletinde alkolü fazla kaçıran bir kadın barın tavanına tırmanarak dans etmeye başladı. Ters bir şekilde twerk yapan kadının dengesini kaybedince bir anda kendisini yerde buldu. O anlar saniye saniye barda bulunan diğer kişiler tarafından kaydedildi.