14 Şub 2024 - 00:01- Resmi İlanlar G:

Mahkemeden ilan

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T.C.ANTALYA7. AİLE MAHKEMESİSayı :2019/559 EsasİLAN METNİ Davacı , ÖZKAN BİNGÖL ile Davalı , SİMUZAR ASTANOVA arasında mahkememizde görülmekte olan Bo...

Mahkemeden ilan mask
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T.C.
ANTALYA
7. AİLE MAHKEMESİ
Sayı :2019/559 Esas
İLAN METNİ

Davacı , ÖZKAN BİNGÖL ile Davalı , SİMUZAR ASTANOVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Davalı SİMUZAR ASTANOVA olarak 04/06/2024 günü saat 10:25'de duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.26/01/2024

 

#ilangovtr

Basın No ILN01983606

14 Şub 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar

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