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Motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkmaları yasaklandı

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Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Çanakkale'de valilik motosiklet ve motokuryeler ile skuterlerin gece yarısına kadar trafiğe çıkmasını yasakladı.

Motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkmaları yasaklandı mask
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Çanakkale’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Kepez beldesindeki Kepez Çayı taştı ve tekneler zarar gördü. Kepez Belediyesi ekipleri, bölgede iş makineleriyle temizlik çalışması başlattı. 

Çanakkale Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki motosiklet ve motokuryeler ile skuterlerin 14.30- 23.59 saatleri arasında trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurarak şu açıklamayı paylaştı: "Çanakkale il genelinde devam eden olumsuz hava koşullarının daha da ağırlaşacağı değerlendirildiğinden 12 Şubat 2024 tarihinde saat 14.30'dan 23.59'a kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

# devam, Hava, Saat, sağanak

12 Şub 2024 - 16:39 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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