Merve Boluğur yeni aşkıyla dudak dudağa yakalandı

Eski eşi Mert Aydın ile barıştığı iddia edildi Merve Boluğur yine herkesi şaşırtmasını başardı. Herkes Aydın ile görünmelerini beklerken Boluğur yeni aşkıyla bir mekanda öpüşürken görüntülendi.
BİRBİRLERİNİ ÖPMELERE DOYAMADILAR
Boluğur, önceki akşam gizemli sevgilisiyle Muhabir Online kamerasına yansıdı. Bir mekanda baş başa oturan ikili birbirini öpücüklere boğarak sohbet etti. Bir süre mekanda oturan çift, daha sonra el ele taksiye binerek uzaklaştı.
Görüntülerin ardından Merve Boluğur'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.