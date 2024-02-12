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Merve Boluğur yeni aşkıyla dudak dudağa yakalandı

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Eski eşi Mert Aydın ile barıştığı iddia edilen Merve Boluğur, yeni aşkıyla bir mekanda öpüşürken görüntülendi.

Merve Boluğur yeni aşkıyla dudak dudağa yakalandı mask
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Eski eşi Mert Aydın ile barıştığı iddia edildi  Merve Boluğur yine herkesi şaşırtmasını başardı. Herkes Aydın ile görünmelerini beklerken Boluğur yeni aşkıyla bir mekanda öpüşürken görüntülendi. 

BİRBİRLERİNİ ÖPMELERE DOYAMADILAR

Boluğur, önceki akşam gizemli sevgilisiyle Muhabir Online kamerasına yansıdı. Bir mekanda baş başa oturan ikili birbirini öpücüklere boğarak sohbet etti. Bir süre mekanda oturan çift, daha sonra el ele taksiye binerek uzaklaştı. 

Görüntülerin ardından Merve Boluğur'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.

Merve Boluğur yeni aşkıyla dudak dudağa yakalandı

Kaynak: Haber Merkezi

# sonra

12 Şub 2024 - 16:28 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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