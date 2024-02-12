Haluk Levent'ten CHP'ye ret kararı

Ahbap Derneği Genel Başkanı ve müzisyen Haluk Levent, CHP'nin kendisine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için teklif götürdüğü açıkladı. Sosyal medya hesabından konuya açıklık getiren Levent, teklifi kabul etmediğini duyurdu.

Haluk Levent, CHP'den kendisine gelen teklifle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Canlarım! Ahbap başkanıyım. Ve siyasi bir kimliğe giremem. Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi. Onur duyuyorum. Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin. Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var."

Kaynak: KARAR