12 Şub 2024 - 16:21- Magazin G:

Haluk Levent'ten CHP'ye ret kararı

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Sanatçı Haluk Levent, CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı teklifini reddetti.

Haluk Levent'ten CHP'ye ret kararı mask
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Ahbap Derneği Genel Başkanı ve müzisyen Haluk Levent, CHP'nin kendisine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için teklif götürdüğü açıkladı. Sosyal medya hesabından konuya açıklık getiren Levent, teklifi kabul etmediğini duyurdu.

Haluk Levent, CHP'den kendisine gelen teklifle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Canlarım! Ahbap başkanıyım. Ve siyasi bir kimliğe giremem. Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi. Onur duyuyorum. Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin. Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var."

Kaynak: KARAR

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12 Şub 2024 - 16:21 - Magazin

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