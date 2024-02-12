12 Şub 2024 - 16:17- Magazin G:

Ünlü şarkıcı, Sinan Akçıl'e ateş püskürdü: Hem paramın hem şarkımın üstüne yattı

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Şarkıcı Aylin Coşkun, Sinan Akçıl büyük bir iddia ortaya attı. Akçil'e şarkı karşılığında 10 bin dolar verdiğini ancak şarkıyı alamadığını söyledi.

Ünlü şarkıcı, Sinan Akçıl'e ateş püskürdü: Hem paramın hem şarkımın üstüne yattı mask
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Şarkıcı Aylin Coşkun, Sinan Akçıl'ın yıllar önce kendisinden şarkı karşılığında 10 bin dolar aldığını ancak beste vermediğini söyleyerek ortaya büyük bir iddia attı. TV8'de ekrana gelen Aramızda Kalmasın programına konuk olan Aylin Coşkun, Akçıl ile aralarında yaşanan bu olayı tüm çıplaklığıyla anlattı.

'SENİ TOKAT MANYAĞI YAPARIM'

Aylin Coşkun konu hakkında şunları söyledi: "İsim vermeyeceğim hepsi arkadaşım. Bunu herkes bilir, bizim piyasada yılladır şarkı almak 10 bin dolar. Ben o dönem parayı TL'ye çevirerek vermiştim. Karşılığında şarkımı alamadığım için ya şarkımı verin ya da paramı verin diyorum. Söylediğimizde 'Biz öyle bir para almadık' diyorlar. Ya arkadaş seni vallahi tokat manyağı yaparım. Şarkımı ya da paramı vermezlerse şahitler huzurunda dava açacağım. Bu dolandırıcılığa girer, ayıptır ya. 5-6 yıldır duruyor o para. Sinan Akçıl benden paramı alıp şarkımı vermedi. Paramın ve şarkının üstüne yattı. O da bir açıklamasında 'Aylin'i üzmüşüm, halledeceğiz' dedi ama bir şey yapmadı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

# Gelen, konuk

12 Şub 2024 - 16:17 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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