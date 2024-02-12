12 Şub 2024 - 16:11- Spor G:

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimleri yapıldı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Yarı final karşılaşmalarının ise henüz tarihi belli olmazken, iki maçlı eleme usulüne göre oynanacağı kaydedildi.

Seri başı takımlar;

Fenerbahçe
Galatasaray
Beşiktaş
Başakşehir

Seri başı olmayanlar;

Trabzonspor
Fatih Karagümrük
Konyaspor
Ankaragücü

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - RAMS Başakşehir 

Beşiktaş - Tümosan Konyaspor 


MKE Ankaragücü - Fenerbahçe

Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük

YARI FİNAL 1. MAÇLAR

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe | Beşiktaş - Tümosan Konyaspor karşılaşmasının galibi yarı finalde karşı karşıya gelecek.

YARI FİNAL 2. MAÇLAR

Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük | Trabzonspor - RAMS Başakşehir karşılaşmalarının galibi yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Kaynak: NTV

# Ziraat Türkiye Kupası, eşleşme, çeyrek final, türkiye, fatih, Fenerbahçe

12 Şub 2024 - 16:11 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Fenerbahçe - Alanyaspor CANLI ANLATIM mask
Fenerbahçe - Alanyaspor CANLI ANLATIM
Fenerbahçe'nin yeni başkanını açıkladı mask
Fenerbahçe'nin yeni başkanını açıkladı
Alanyaspor, Fenerbahçe maçı için hazır! mask
Alanyaspor, Fenerbahçe maçı için hazır!
Alanyaspor eski yıldızını renklerine bağladı mask
Alanyaspor eski yıldızını renklerine bağladı
Fenerbahçe - Alanyaspor maçının hakemi belli oldu! mask
Fenerbahçe - Alanyaspor maçının hakemi belli oldu!
James Rodriguez, adım adım Beşiktaş'a geliyor mask
James Rodriguez, adım adım Beşiktaş'a geliyor
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber