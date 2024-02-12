Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Yarı final karşılaşmalarının ise henüz tarihi belli olmazken, iki maçlı eleme usulüne göre oynanacağı kaydedildi.
Seri başı takımlar;
Fenerbahçe
Galatasaray
Beşiktaş
Başakşehir
Seri başı olmayanlar;
Trabzonspor
Fatih Karagümrük
Konyaspor
Ankaragücü
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Trabzonspor - RAMS Başakşehir
Beşiktaş - Tümosan Konyaspor
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe
Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük
YARI FİNAL 1. MAÇLAR
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe | Beşiktaş - Tümosan Konyaspor karşılaşmasının galibi yarı finalde karşı karşıya gelecek.
YARI FİNAL 2. MAÇLAR
Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük | Trabzonspor - RAMS Başakşehir karşılaşmalarının galibi yarı finalde karşı karşıya gelecek.
Kaynak: NTV
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.