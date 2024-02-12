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Genç Başkan Özgür Subaşı amatör futbolun sesi olmaya devam ediyor

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İstanbul Gençlergücüspor İstanbul Kartagücüspor ve Beşiktaş JK (33366) sicil numaralı kongre üyesi Genç Başkan Özgür Subaşı Anadolu Dernek TV ve Gala TV YouTube kanalında amatör spor kulüplerini gündeme getirmeye devam edecek.

Genç Başkan Özgür Subaşı amatör futbolun sesi olmaya devam ediyor mask
Genç Başkan Özgür Subaşı amatör futbolun sesi olmaya devam ediyor
Genç Başkan Özgür Subaşı amatör futbolun sesi olmaya devam ediyor
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İstanbul Gençlergücüspor İstanbul Kartagücüspor ve Beşiktaş JK (33366) sicil numaralı kongre üyesi Genç Başkan Özgür Subaşı daha önce Mavi Karadeniz TV, Yurdum TV, Gala TV'de hazırlayıp sunduğu Spor Sanat Panorama programında amatör spor kulüplerini gündeme getirmişti şimdide Anadolu Dernek TV ve Gala TV YouTube kanalında amatör spor kulüplerini gündeme getirmeye devam edecek.

Özgür Subaşı yaptığı açıklamada amatör futbol camiasının içinden gelen biri olarak Gala TV YouTube kanalında ve Anadolu Dernek TV ‘de amatör futbola geniş yer vereceğini belirterek "Amatör futbol artık bizimle takip edilecek. Ulusal ekranlarda amatörlerin sesi olacağız. Yanımızda bizlere destek olan sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

# başkan, Gelen, devam, Yer, genç, İstanbul

12 Şub 2024 - 16:12 - NEWS

Mahreç  Haber Merkezi

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