Pucca'ya bir suçlama da Tuba Ünsal'dan geldi: Evimi mahvetti

Kirasını ödemediği iddiasıyla ev sahibi Jale Tuncer ile mahkemelik olan Fenomen ve yazar Pucca'ya bir suçlama da ünlü oyuncu Tuba Ünsal'dan geldi. Pucca’nın eski ev sahibi olan Ünsal, Instagram sayfasından Jale Tuncer’e destek vererek şu paylaşımı yaptı:

'TÜM TRAVMALARININ CEZASINI EVE KESTİ'

"Burada sessiz kalsam haksızlık olacak. Pucca/Pınar yıllarca benim de kiracımdı." diyen Ünsal, "Evimi mahvetti demek az kalır sanırım yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti o kadar kötüydü durum. Aylarca kira ödemedi, haber bile vermeden evi boşalttı. O zaman bu konunun konuşulmasını istemediğim için sustum sanki tacize uğrayan kadının kendini suçlu hissetmesi gibi... Bugün haberleri görünce yazmak istedim…" açıklamasında bulundu.

PUCCA'DAN ÜNSAL'A CEVAP

Pucca’dan Tuba Ünsal’a yanıt gecikmedi. Selen Pınar Işık (Pucca) Tuba Ünsal’ın iddialarına "Yasal hakkımı kullanacağım." diyerek yanıt verdi.

Kaynak: Haber Merkezi