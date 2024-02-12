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Pucca'ya bir suçlama da Tuba Ünsal'dan geldi: Evimi mahvetti

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Fenomen ve yazar Pucca bu kez de ünlü oyuncu Tuba Ünsal tarafından suçlandı. Yaşadığı evin kirasını ödemediğini iddia eden ev sahibi Jale Tuncer'e destek veren Tuba Ünsal daha önce de kendisinin kiracısının olduğunu ve evini mahvettiğini söyledi.

Pucca'ya bir suçlama da Tuba Ünsal'dan geldi: Evimi mahvetti mask
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Kirasını ödemediği iddiasıyla ev sahibi Jale Tuncer ile mahkemelik olan Fenomen ve yazar Pucca'ya bir suçlama da ünlü oyuncu Tuba Ünsal'dan geldi.  Pucca’nın eski ev sahibi olan Ünsal, Instagram sayfasından Jale Tuncer’e destek vererek şu paylaşımı yaptı:

'TÜM TRAVMALARININ CEZASINI EVE KESTİ'

"Burada sessiz kalsam haksızlık olacak. Pucca/Pınar yıllarca benim de kiracımdı." diyen Ünsal, "Evimi mahvetti demek az kalır sanırım yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti o kadar kötüydü durum. Aylarca kira ödemedi, haber bile vermeden evi boşalttı. O zaman bu konunun konuşulmasını istemediğim için sustum sanki tacize uğrayan kadının kendini suçlu hissetmesi gibi... Bugün haberleri görünce yazmak istedim…" açıklamasında bulundu.

PUCCA'DAN ÜNSAL'A CEVAP

Pucca’dan Tuba Ünsal’a yanıt gecikmedi. Selen Pınar Işık (Pucca) Tuba Ünsal’ın iddialarına "Yasal hakkımı kullanacağım." diyerek yanıt verdi. 

Pucca'ya bir suçlama da Tuba Ünsal'dan geldi: Evimi mahvetti

Kaynak: Haber Merkezi

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12 Şub 2024 - 16:06 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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