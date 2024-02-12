12 Şub 2024 - 16:05- Gündem G:

Alanya Belediye Başkan Adayı Demir: Alanya'nın geleceği için çalışacağız

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Gelecek Partisi'nin belediye başkan adayı olan Mevlüt Demir, hafta sonu boyunca birçok mahalleyi ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerini sundu

Alanya Belediye Başkan Adayı Demir: Alanya'nın geleceği için çalışacağız mask
Alanya Belediye Başkan Adayı Demir: Alanya'nın geleceği için çalışacağız
Alanya Belediye Başkan Adayı Demir: Alanya'nın geleceği için çalışacağız
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Gelecek Partisi, Anavatan Partisi ve Saadet Partisi ortak Belediye Başkan Adayı olan Mevlüt Demir, Alanya halkının kendisine gösterdiği ilgi ve güvene layık olmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Demir, hafta sonunda Çıplaklı, Oba, Güllerpınarı ve Dinek mahallelerinde taziyelerde bulundu. Ayrıca Kızıalan'da piknik yapan vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti. Demir, burada yaptığı konuşmada Alanya'nın daha güzel ve yaşanabilir bir kent olması için projelerini anlattı.
Alanya Belediye Başkan Adayı Mevlüt Demir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Alanya halkının geleceği için çıktığımız bu kutlu yolda, her gün daha fazla destek görüyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Seçim sonunda kazanan Alanya olacak. Halkımızın desteği ile seçim sonunda farklı bir bakış, farklı bir anlayış Alanya'da demokrasinin kazanacağını gösterecek. Biz Demir Adam olarak Alanya'ya hizmet etmek için varız."

Demir Adam, Alanya'ya olan sevgisini ve heyecanını her fırsatta dile getiriyor. Gelecek Partisi'nin vizyonu ve misyonu doğrultusunda Alanya'yı daha ileriye taşıyacak projeler hazırladığını belirtiyor. Demir, "Alanya'yı hak ettiği yere getirmek için çalışacağız. Alanya halkının bize verdiği güveni boşa çıkarmayacağız. Alanya'yı daha modern, daha yeşil, daha sosyal, daha kültürlü bir kent yapacağız. Alanya'nın tüm sorunlarını çözeceğiz. Alanya'nın geleceği halkımızın desteği ile olacaktır." dedi.

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12 Şub 2024 - 16:05 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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