Maç esnasında üzerine yıldırım düşen futbolcu kurtarılamadı: O anlar kameralara yansıdı

Endonezya’da oynanan Futbol maçında 34 yaşındaki futbolcu Septian Raharaja korkunç şekilde hayatını kaybetti.
Persikas Subang takımının formasını giyen Septian Raharaja’nın üzerine FBI Subangile ile oynadıkları maçta yıldırım düştü.
O AN KAMERALARA YANSIDI
Yaşanan olay sonrası olduğu yere yığılan Septian Raharaja doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaşananlar saniye saniye kaydedilirken Raharaja’nın trajik ölümü sosyal medyada gündem oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.