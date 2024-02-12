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Maç esnasında üzerine yıldırım düşen futbolcu kurtarılamadı: O anlar kameralara yansıdı

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Endonezya'da bulunan Siliwangi Stadyumu'nda Bandung City ile FBI Subang'ın karşı karşıya geldiği maçta üzerine yıldırım düşen futbolcu Septian Raharaja hayatını kaybetti.

Maç esnasında üzerine yıldırım düşen futbolcu kurtarılamadı: O anlar kameralara yansıdı
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Endonezya’da oynanan Futbol maçında 34 yaşındaki futbolcu Septian Raharaja korkunç şekilde hayatını kaybetti.

Persikas Subang takımının formasını giyen Septian Raharaja’nın üzerine FBI Subangile ile oynadıkları maçta yıldırım düştü.

O AN KAMERALARA YANSIDI
Yaşanan olay sonrası olduğu yere yığılan Septian Raharaja doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaşananlar saniye saniye kaydedilirken Raharaja’nın trajik ölümü sosyal medyada gündem oldu.

# Sosyal

12 Şub 2024 - 16:04 - Dünya

Mahreç  Haber Merkezi

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