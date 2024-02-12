Maç esnasında üzerine yıldırım düşen futbolcu kurtarılamadı: O anlar kameralara yansıdı

Endonezya’da oynanan Futbol maçında 34 yaşındaki futbolcu Septian Raharaja korkunç şekilde hayatını kaybetti.

Persikas Subang takımının formasını giyen Septian Raharaja’nın üzerine FBI Subangile ile oynadıkları maçta yıldırım düştü.

O AN KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan olay sonrası olduğu yere yığılan Septian Raharaja doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaşananlar saniye saniye kaydedilirken Raharaja’nın trajik ölümü sosyal medyada gündem oldu.