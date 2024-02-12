Alanya'da Dr. Biner'den çarpıcı proje: Yazın sıcaklık 3-4 derece düşecek

ZAFER Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, şehrin merkezindeki yoğunluğu ve trafiği azaltmak amacıyla önemli bir projeyi duyurdu.
Dr. Tahsin Biner, Alanya'nın merkezindeki trafik sıkışıklığını azaltmak ve bölgedeki yaşam kalitesini arttırmak için bu yenilikçi projeyi hayata geçirmeyi hedefliyor. Okul alanının park ve yürüyüş yolu olarak düzenlenmesiyle birlikte, şehir sakinlerinin nefes alabileceği geniş ve yeşil bir alanın oluşturulması planlanıyor.
Bu proje sadece trafik ve yoğunluğu azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki hava derecesini de olumlu yönde etkileyecek. Yaz aylarında bölgedeki hava derecesinin 3-4 derece düşmesi bekleniyor. Bu, sadece şehrin sakinleri için değil, aynı zamanda turistler için de daha keyifli bir ortam sunacak.
Dr. Tahsin Biner, bu projenin Alanya'nın çehresini değiştireceğine inanıyor ve şehrin geleceği için önemli bir adım olarak değerlendiriyor. Ayrıca, projenin hayata geçirilmesi sürecinde Alanya halkının da katılımını ve desteğini beklediğini vurguluyor.
Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner'in bu önemli projeye ilişkin açıklamaları ve planları, Alanya'nın yaşam kalitesini artırmak adına atılan güçlü adımların sadece bir örneğini teşkil ediyor. (Zafer Partisi Alanya/BÜLTEN)
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.