12 Şub 2024 - 15:42- Gündem G:

Alanya'da Dr. Biner'den çarpıcı proje: Yazın sıcaklık 3-4 derece düşecek

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Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, yenilikçi projesi "Okul Alanının Park ve Yürüyüş Yolu Olarak Düzenlenmesi"ni açıkladı. Proje, şehir merkezinde bulunan okulların taşınmasını, bu geniş okul arazilerinin ağaçlandırılıp Alanya'ya nefes aldırılmasını kapsıyor

Alanya'da Dr. Biner'den çarpıcı proje: Yazın sıcaklık 3-4 derece düşecek mask
Alanya'da Dr. Biner'den çarpıcı proje: Yazın sıcaklık 3-4 derece düşecek
Alanya'da Dr. Biner'den çarpıcı proje: Yazın sıcaklık 3-4 derece düşecek
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ZAFER Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, şehrin merkezindeki yoğunluğu ve trafiği azaltmak amacıyla önemli bir projeyi duyurdu.
Dr. Tahsin Biner, Alanya'nın merkezindeki trafik sıkışıklığını azaltmak ve bölgedeki yaşam kalitesini arttırmak için bu yenilikçi projeyi hayata geçirmeyi hedefliyor. Okul alanının park ve yürüyüş yolu olarak düzenlenmesiyle birlikte, şehir sakinlerinin nefes alabileceği geniş ve yeşil bir alanın oluşturulması planlanıyor.

Alanya'da Dr. Biner'den çarpıcı proje: Yazın sıcaklık 3-4 derece düşecek


Bu proje sadece trafik ve yoğunluğu azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgedeki hava derecesini de olumlu yönde etkileyecek. Yaz aylarında bölgedeki hava derecesinin 3-4 derece düşmesi bekleniyor. Bu, sadece şehrin sakinleri için değil, aynı zamanda turistler için de daha keyifli bir ortam sunacak.
Dr. Tahsin Biner, bu projenin Alanya'nın çehresini değiştireceğine inanıyor ve şehrin geleceği için önemli bir adım olarak değerlendiriyor. Ayrıca, projenin hayata geçirilmesi sürecinde Alanya halkının da katılımını ve desteğini beklediğini vurguluyor.

Alanya'da Dr. Biner'den çarpıcı proje: Yazın sıcaklık 3-4 derece düşecek


Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner'in bu önemli projeye ilişkin açıklamaları ve planları, Alanya'nın yaşam kalitesini artırmak adına atılan güçlü adımların sadece bir örneğini teşkil ediyor. (Zafer Partisi Alanya/BÜLTEN)

Alanya'da Dr. Biner'den çarpıcı proje: Yazın sıcaklık 3-4 derece düşecek

# Alanya, Trafik, Belediye, başkan, Hava

12 Şub 2024 - 15:42 - Gündem

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