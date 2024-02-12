12 Şub 2024 - 15:09- Ekonomi G:

Kredi kartı sahiplerine kötü haber: Artık daha çok ödeyeceksiniz

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Türkiye'de milyonlarca kredi kartı kullanıcısını kötü haberi verdiler. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın açıklamalarına göre, kredi kartı kullanımında köklü değişikliklere gidilecek. Bundan böyle daha çok ödenecek....

Kredi kartı sahiplerine kötü haber: Artık daha çok ödeyeceksiniz mask
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Özellikle dar gelirli vatandaşların imdat simidi haline gelen kredi kartlarında köklü değişikliğe gidiliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın açıklamalarına göre, kredi kartlarında köklü değişikliklere gidilecek. Kredi kartlarında geçerli olan taksit sayısı azaltılırken, asgari ödeme tutarı ve gecikme faizi oranlarında artış öngörülüyor. Bu düzenlemenin arkasındaki nedenler ve getireceği yenilikler merakla bekleniyor.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE ETKİLİ

Son bir yılda kredi kartı ve kredi kullanımında yaşanan yüzde 116’lık artış, Türkiye ekonomisinin önemli bir sorununa işaret ediyor. Özellikle gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle yapılan kredi kartı harcamalarındaki büyük yükseliş, ekonomik dengeleri tehdit ediyor. TCMB Başkanı Karahan, enflasyonla mücadelede kredi kartlarının da göz önüne alınması gerektiğini belirterek, önemli bir düzenleme sinyali verdi.

KREDİ KARTLARINDA YENİ DÖNEM

Karahan’ın açıklamalarına göre, kredi kartlarına yönelik düzenleme henüz netleşmiş değil, ancak bazı önemli başlıklar ortaya çıkıyor. Taksit sayısının azaltılması, asgari ödeme tutarının artırılması, gecikme faiz oranlarında yükselme, 3 dönem kuralının değiştirilmesi ve nakit çekiminin yasaklanması gibi kısıtlamalar gündemde. Bu değişikliklerle beraber kredi kartı kullanıcılarının ödeme alışkanlıkları ve harcama alışkanlıklarında önemli bir değişiklik bekleniyor.

KREDİ KARTI KULLANIMINDA ARTIŞ

Yapılan incelemelere göre, kredi kartı ile ek hesap kullanımlarında son bir yılda yüzde 116’lık bir artış yaşandı. Bu artış, özellikle maddi zorluklarla karşılaşan vatandaşların kredi kartlarına olan talebinin arttığını gösteriyor. Ayrıca, 2022 ile karşılaştırıldığında kredi kartı kullanım oranında yüzde 18’lik bir artış tespit edildi. Bu durum, enflasyon ve genel yaşam maliyetindeki artışın vatandaşları kredi kartlarına yönlendirdiğini gösteriyor.

KREDİ KARTLARINDA ÖDEMELER NASIL OLACAK?

TCMB Başkanı Karahan, düzenleme çalışmalarının henüz tamamlanmadığını ve detaylı açıklamaların yapılacağını belirtti. Ancak şu ana kadar edinilen bilgiler, kısıtlamaların genel olarak taksit sayısının düşürülmesi, asgari ödeme tutarı ve gecikme faizi oranlarının artırılması şeklinde şekilleneceği yönünde. Özellikle kredi kartı kullanıcılarının bu değişikliklere hazırlıklı olmaları ve harcamalarını buna göre düzenlemeleri bekleniyor.

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12 Şub 2024 - 15:09 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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