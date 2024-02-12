Cebeciler'den göz kamaştıran proje

Türkiye'de adından başarıyla söz ettiren bölgemizin güvenilir inşaat şirketlerinden Cebeciler Gayrimenkul tarafından inşa edilen Alanya'nın Oba ile Çıplaklı mahalleleri sınırında inşa ettiği Boutique Vadi Projesi, sektör temsilcileri, yerli ve yabancı yatırımcıların tanıtımına açıldı.

Proje hakkında bilgi veren Şirket ortağı Selman Cebeci şunları söyledi:

"Cebeciler Gayrimenkul olarak hayata geçirdiğimiz konut projelerimizde yaşama değer katan ve tüm beklentileri karşılayan alanlar sunmaya devam ediyoruz. 1995 yılında Alanya'da ilk konut yatırımımızı gerçekleştirdik. 30 Yıllık babadan aldığımız tecrübe ve birikimlerimizi paylaşmayı sürdürürken, bu alandaki yatırımlarımıza bir yenisini daha eklemenin heyecanı içerisindeyiz. Alanya’nın Çıplaklı mahallesinde yer alan konut projemiz ile yüksek prestijli yeni bir yaşam tarzı sunmayı amaçladık ve projemizi kısa bir sürede tamamlayarak müşterilerimizin beğenisine sunduk.

Bu projemizde sat yap değil de bitir sat stratejisi yürüttük. Projemizi tamamladıktan sonra satışa sunduk. Konsepti, mimarisi ve sosyal yaşam alanlarıyla modern hayatın tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere 4 blok halinde tasarlanan projemizde, çeşitli büyüklükte 3+1 4+1 6+1 büyük metrekareli Modern mimariyle dizayn edilmiş, akıllı ev sistemleriyle donatılmış, tüm dairelerimizde yerden ısıtma sistemiyle,konforu ve teknolojiyi bir araya getirerek kaliteli bir yaşam inşa ettik. Deprem yönetmeliğine uygun tasarladığımız yapılarımızda güvenli ve huzurlu bir yaşam sunuyoruz. Projemiz bir ailenin konforlu şekilde yaşayacağı nitelikli iç mekanları ve sosyal alanlarıyla, her ihtiyaca hitap ediyor. Açık ve kapalı yüzme havuzu, Kapalı Otopark, Elektrikli araçlar için Şarj istasyonu, fitness ve pilates salonu, sauna, Hamam, Sinema Salonu, kafeterya, çocuklar için oyun alanları ve yürüyüş parkuru ile benzersiz bir yaşam alanı sunuyor. 6 bin metrekare peyzaj tasarımımız ile yaşam alanlarına canlılık bütünlük katıyor. ‘Doğanın sesi, şehrin ışıltısı’ sloganıyla, Boutique Vadi Projemizle modern şehir hayatını doğayla buluşturduk.

Alanya, Gazipaşa, Kargıcak, Oba, Mahmutlar'da ve Türkiye’nin farklı illerinde devam eden ve devam edecek projelerimizle Gayrimenkul sektöründe yeni projelerimize İmza atmaya devam edeceğiz."