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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe...

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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu. Maçlar 27-29 Şubat tarihleri arasında oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe... mask
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Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final eşleşmeleri TFF'nin Riva'daki merkezinde çekilen kurayla belli oldu.

Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Çift maç üzerinden oynanacak olan yarı final karşılaşmalarının tarihleri ise daha sonra açıklanacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Başakşehir 
Beşiktaş - Konyaspor
Ankaragücü - Fenerbahçe
Galatasaray - Karagümrük

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Ankaragücü - Fenerbahçe galibi / Beşiktaş-Konyaspor galibi 
Trabzonspor - Başakşehir galibi / Galatasaray-Karagümrük galibi 

# sonra, türkiye, Fenerbahçe

12 Şub 2024 - 14:36 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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