Son dakika - Büyükşehir Belediye binasında silahlı saldırı! Ağır yaralandı...

12 Şub 2024 - 13:12- Gündem G:

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Adana Büyükşehir Belediye binasında silahlı saldırı gerçekleştirildi

12 Şub 2024 - 13:12 Adana- Gündem

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