30 yıl mücadele ettiği amansız hastalığa yenildi

Krautrock efsanesi Alman grup Can'a öncülük eden Japon müzisyen Damo Suzuki 30 yıl boyunca sürdürdüğü kanserle olan savaşını kaybetti. Ünlü sanatçının ölümü bir zamanlar vokalliğini üstlendiği Can isimli rock grubunun sosyal medya hesabından duyuruldu.

Açıklamada; "Onun sınırsız yaratıcı enerjisi tüm dünyada pek çok kişiye dokundu. Damo'nun nazik ruhu ve gülümsemesi sonsuza kadar özlenecek" cümleleri kullanıldı. Suzuki 30 yıl boyunca kanserle mücadele etmişti. En son 2014 yılında kolon kanseri teşhisi konulan Suzuki'nin hayatta kalma şansı o dönemde yüzde 10 olarak belirtilmişti.

Ancak Suzuki iyileşme belirtileri göstermiş ve hastalığı atlatmıştı. Kanseri yenikten sonra müziğe 10 yıl sonra geri dönen Suzuki, "Geçmişe takılıp kalmakla ilgilenmiyorum çünkü onu değiştiremem. Şimdide vakit geçirmeyi seviyorum çünkü orada yeni bir şeyler yaratabilirim ama geçmişte bunu yapamam." demişti.

Kaynak: Haber Merkezi