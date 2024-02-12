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Manavgat'ta eski ilçe başkanına kurşun yağdırmışlardı! O tetikçiler yakalandı

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İYİ Parti Manavgat eski İlçe Başkanı Hüseyin Ergen’i silahlı saldırı sonucu yaralayan tetikçi ile olayın planlayıcısı ve azmettiricisi olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındılar.

Manavgat'ta eski ilçe başkanına kurşun yağdırmışlardı! O tetikçiler yakalandı mask
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Manavgat’ın Side Mahallesi’nde 31 Ocak günü İYİ Parti Manavgat eski İlçe Başkanı Hüseyin Ergen evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmıştı. Olaya müteakip Antalya İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından 14 saatlik yapılan titiz çalışmalar sonucunda olayda kullanılan araç tespit edilerek düzenlenen operasyonda araç sürücüsü ve silahı kullanan tetikçi yakalandılar. Yapılan soruşturma sonucunda her 2 şüpheli de adli makamlarca tutuklanarak Manavgat Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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12 Şub 2024 - 12:32 - Asayiş

Mahreç  Toygar Dim

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