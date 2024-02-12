Alman pazarından Alanyalı turizmcileri sevindirecek haber

GELEN yeni siparişler geçen yılın gerisinde kalsa da, Almanya'da ocak ayı tatil satışlarının geçen yılın aynı ayını geride bıraktığı, ancak gelen yeni siparişlerde düşüş yaşandığı belirtildi. Alman iş ve turizm dergisi fvw'nin Tats-Reisebüro-Spiegel verilerinden derlediği habere göre, Alman acentelerin ocak ayındaki faturalandırılmış toplam cirosu bir önceki yılın ocak ayına kıyasla yüzde 11,8 oranında arttı. Segmentler bazında incelendiğinde ise kruvaziyer dahil, turizm satışlarının yüzde 9,4, kruvaziyer satışlarının yüzde 27,1, uçak bileti satışlarının yüzde 14,1 ve demiryolu, araç kiralama ve diğer rezervasyonların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 arttığı görüldü. Almanya'da satışlarda artış kaydedilirken gelen yeni siparişlerde ise düşüşler kaydedildiği belirtiliyor. Buna göre, turizm siparişleri yüzde 8,8, kruvaziyer siparişleri ise yüzde 5,6 oranında düştü. Öte taraftan, ocak sonuna kadar yapılan kümülatif satışların geçen yılın aynı döneminin yüzde 14,2 üzerinde olduğu, kruvaziyer segmentinde ise artış oranının yüzde 23,2 olduğu kaydedildi.

Kaynak: Turizm GÜNCEL