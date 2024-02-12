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Alper Gezeravcı, Türkiye'ye döndü

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı'na indi. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Gezeravcı'yı, havalimanında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır karşıladı.

Alper Gezeravcı, Türkiye'ye döndü mask
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan uçak  Ankara'da Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Gezeravcı'yı, havalimanında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır karşıladı.

Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronottan oluşan Axiom-3 mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı, 10 Şubat'ta ABD'de Florida açıklarına inmişti.

# ankara, türkiye, fatih

12 Şub 2024 - 11:03 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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