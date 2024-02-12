İsmail Küçükkaya Alanya'nın seçim gündemini Türkiye'ye böyle duyurdu

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İTTÜRKİYE'NİN sevilen televizyon gazetecisi İsmail Küçükkaya, bu sabah Halk TV ekranlarında Yeni Alanya'nın "4 Nisan'da Koşacağız" başlıklı 1. sayfasını gündemine aldı.

Küçükkaya, Alanya'da yerel seçim yansımalarının aktarıldığı, CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik'in Avsallar Mahallesi'nde gerçekleştirdiği halk buluşmasında vatandaşlar tarafından coşku ve sloganlarla karşılandığı haberini milyonlara duyurdu.