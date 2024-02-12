İsmail Küçükkaya Alanya'nın seçim gündemini Türkiye'ye böyle duyurdu

İTTÜRKİYE'NİN sevilen televizyon gazetecisi İsmail Küçükkaya, bu sabah Halk TV ekranlarında Yeni Alanya'nın "4 Nisan'da Koşacağız" başlıklı 1. sayfasını gündemine aldı.
Küçükkaya, Alanya'da yerel seçim yansımalarının aktarıldığı, CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik'in Avsallar Mahallesi'nde gerçekleştirdiği halk buluşmasında vatandaşlar tarafından coşku ve sloganlarla karşılandığı haberini milyonlara duyurdu.
İTTÜRKİYE'NİN sevilen televizyon gazetecisi İsmail Küçükkaya, bu sabah Halk TV ekranlarında Yeni Alanya'nın "4 Nisan'da Koşacağız" başlıklı 1. sayfasını gündemine aldı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.