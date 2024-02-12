12 Şub 2024 - 10:43 - Ekonomi

Bu araba 176 bin dolara satışa çıktı: Tam bir arazi canavarı

Çin'in ürettiği ve 'Çin Hummer'ı' olarak adlandırılan M-Hero I aracı 176 bin dolar bedelle satıla çıktı. Uzmanlar aracın tam bir arazi canavarı olduğunu ifade ediyor.