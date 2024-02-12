Bu araba 176 bin dolara satışa çıktı: Tam bir arazi canavarı

Rusya'da yayın yapan Moskviçmag dergisinde yayınlanan habere göre, Moskova'da Çin malı lüks arazi aracının satışına başlandı. Donfeng'in ürettiği M-Hero I model araç 5.500 bin TL fiyata satılıyor (176 bin dolar).
ÇİN MALI HUMMER
Moskviçmag dergisi aracın "Çin Hummer'ı" olarak adlandırıldığını yazdı. Aracın lansmanı ilk kez 2022'de yapılmıştı.
SADECE 100 ADET SATILACAK
Derginin aktardığına göre araçtan Rusya'da 100 civarında satılması planlanıyor.
YILIN OTOMOBİLİ SEÇİLMİŞTİ
M-Hero 2023'te Çin'de "yılın otomobili" seçilmişti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.