- Ekonomi

Bu araba 176 bin dolara satışa çıktı: Tam bir arazi canavarı

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Çin'in ürettiği ve 'Çin Hummer'ı' olarak adlandırılan M-Hero I aracı 176 bin dolar bedelle satıla çıktı. Uzmanlar aracın tam bir arazi canavarı olduğunu ifade ediyor.

Bu araba 176 bin dolara satışa çıktı: Tam bir arazi canavarı mask
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Rusya'da yayın yapan Moskviçmag dergisinde yayınlanan habere göre, Moskova'da Çin malı lüks arazi aracının satışına başlandı. Donfeng'in ürettiği M-Hero I model araç 5.500 bin TL fiyata satılıyor (176 bin dolar).

ÇİN MALI HUMMER

Moskviçmag dergisi aracın "Çin Hummer'ı" olarak adlandırıldığını yazdı. Aracın lansmanı ilk kez 2022'de yapılmıştı.

SADECE 100 ADET SATILACAK

Derginin aktardığına göre araçtan Rusya'da 100 civarında satılması planlanıyor.

YILIN OTOMOBİLİ SEÇİLMİŞTİ

M-Hero 2023'te Çin'de "yılın otomobili" seçilmişti.

# 2022, araç

12 Şub 2024 - 10:43 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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