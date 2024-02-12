- Ekonomi

TÜİK işsizlik verilerini açıkladı

ABONE OL Google News Sayfamız

TÜİK'in açıkladığı son rakamlara göre, işsiz sayısı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak %8,8 seviyesinde gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik oranı da yüzde 22,7'den 24,7'ye yükseldi. İstihdam oranı ise yüzde 48,8 oldu.

TÜİK işsizlik verilerini açıkladı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Aralık ayı İşgücü İstatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bin kişi olarak gerçekleşti.

Açıklanan verilere göre işsizlik oranı ise 0,1 puan gerileyerek %8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,1 iken kadınlarda %12,0 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANINDA ARTIŞ

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan artarak %48,8 oldu. Bu oran erkeklerde %66,1 iken kadınlarda ise %31,9 oldu.

İşgücü 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 387 bin kişi artarak 35 milyon 154 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puan artarak %53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,1 iken kadınlarda %36,3 olarak gerçekleşti.

GENÇ İŞSİZLİK ORANINDA AZALMA

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak %15,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %11,5, kadınlarda ise %22,8 olarak tahmin edildi.

GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK YÜZDE 24,7 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 2,1 puan artarak %24,7 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,4 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,9 olarak tahmin edildi.

# türkiye, Aralık, yüzde, kişi, genç

12 Şub 2024 - 10:41 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Ve bir zam haberi daha! Sürücülere kötü haber... mask
Ve bir zam haberi daha! Sürücülere kötü haber...
Uzman isimden dikkat çeken "Altın" açıklaması: "Ev araba arsa almak hayaldi gerçek oluyor" mask
Uzman isimden dikkat çeken "Altın" açıklaması: "Ev araba arsa almak hayaldi gerçek oluyor"
İkinci eviniz varsa buna dikkat edin: Ağır cezalar uygulanabilir! mask
İkinci eviniz varsa buna dikkat edin: Ağır cezalar uygulanabilir!
İTO Başkanından "Döviz kuru" açıklaması mask
İTO Başkanından "Döviz kuru" açıklaması
Ayçiçek yağında görülmemiş indirim: Herkes kuyruğa girmek için o markete koştu! mask
Ayçiçek yağında görülmemiş indirim: Herkes kuyruğa girmek için o markete koştu!
Türkiye'de internet devleri belli oldu: İşte o liste... mask
Türkiye'de internet devleri belli oldu: İşte o liste...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber