Alanya'da Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Arslan taziyeleri kabul etti

ALANYA'DA yaşayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kanaat önderlerinden olan iş insanı Nuretttin Arslan’ın amcası Sadullah Arslan, 78 yaşında yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı olarak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden Sadullah Arslan’ın cenazesi geçtiğimiz günlerde Mardin’in Şenocak Köyü’nde düzenlenen törenle toprağa verilmişti. Amca Arslan için bugün Alanya’da mevlit okutulup taziye yemeği verildi. Mevlit programına çok sayıda vatandaş katıldı.Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Nurettin Arslan, mevlit programına katılan herkese teşekkür etti.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.