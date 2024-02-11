11 Şub 2024 - 17:27- Siyaset G:

Alanya'da Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Arslan taziyeleri kabul etti

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Alanya’nın sevilen iş insanlarından Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Nurettin Arslan, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden amcası Sadullah Arslan için Alanya’da mevlit okuttu

Alanya'da Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Arslan taziyeleri kabul etti mask
Alanya'da Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Arslan taziyeleri kabul etti
Alanya'da Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Arslan taziyeleri kabul etti
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ALANYA'DA yaşayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kanaat önderlerinden olan iş insanı Nuretttin Arslan’ın amcası Sadullah Arslan, 78 yaşında yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı olarak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden Sadullah Arslan’ın cenazesi geçtiğimiz günlerde Mardin’in Şenocak Köyü’nde düzenlenen törenle toprağa verilmişti. Amca Arslan için bugün Alanya’da mevlit okutulup taziye yemeği verildi. Mevlit programına çok sayıda vatandaş katıldı.Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Nurettin Arslan, mevlit programına katılan herkese teşekkür etti.

Alanya'da Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Arslan taziyeleri kabul etti
Alanya'da Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Arslan taziyeleri kabul etti
Alanya'da Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Arslan taziyeleri kabul etti
Alanya'da Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Arslan taziyeleri kabul etti

# sağlık, Alanya, aday

11 Şub 2024 - 17:27 - Siyaset

Mahreç  Ramazan Özdemir

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