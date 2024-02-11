Alanya'da Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Arslan taziyeleri kabul etti

ALANYA'DA yaşayan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kanaat önderlerinden olan iş insanı Nuretttin Arslan’ın amcası Sadullah Arslan, 78 yaşında yaşamını yitirdi. Yaşlılığa bağlı olarak yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden Sadullah Arslan’ın cenazesi geçtiğimiz günlerde Mardin’in Şenocak Köyü’nde düzenlenen törenle toprağa verilmişti. Amca Arslan için bugün Alanya’da mevlit okutulup taziye yemeği verildi. Mevlit programına çok sayıda vatandaş katıldı.Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Nurettin Arslan, mevlit programına katılan herkese teşekkür etti.