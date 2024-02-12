- Ekonomi

Ve bir zam haberi daha! Sürücülere kötü haber...

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Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 2 lira 55 kuruş zam gelmesi beklenirken, fiyat artışıyla beraber İstanbul'da motorinin litresi 44 lira 23 kuruş, Ankara'da 45 lira 6 kuruştan satılacak.

Ve bir zam haberi daha! Sürücülere kötü haber... mask
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE BU GECE YARISI DEV ZAM GELİYOR
Motorine bu gece yarısından itibaren 2 lira 55 kuruş zam gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte  İstanbul'da motorinin litresi 44 lira 23 kuruş,  Ankara'da ise 45 lira 6 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları,  Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

# İstanbul, devam, ankara, türkiye

12 Şub 2024 - 09:27 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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