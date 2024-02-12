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Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı ilk soruda elendi! İnanılmaz cevap...

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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde Emir Karakayış isimli yarışmacı ilk soruda heyecanına yenik düşerek yanlış cevap verdi ve elendi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı ilk soruda elendi! İnanılmaz cevap... mask
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı ilk soruda elendi! İnanılmaz cevap...
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde Emir Karakayış isimli yarışmacı ilginç anlar yaşadı. İlk soruda heyecanına yenik düşen yarışmacı yanlış cevap vererek elendi.

AĞZI AÇIK KALDI

Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Milyoner'e katılan Emir Karakayış'a ilk soruda "Pazartesi ile Çarşamba arasındaki gün hangisinin sözlük tanımıdır?" soruldu. Şıklar arasında, 'A- Pazartesi', 'B- Salı', 'C- Çarşamba', 'D- Perşembe' şıkları yer aldı. İlk soruda heyecanına yenik düşerek panik yapan yarışmacı, "C- Çarşamba" cevabını verdi. Soruyu yanlış cevaplayan yarışmacı ilk soruda elenince büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı ilk soruda elendi! İnanılmaz cevap...

# Son, Yer

12 Şub 2024 - 09:18 - Magazin

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