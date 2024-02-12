- Asayiş

Rojvelat’tan 3 gündür haber alınamıyor

ABONE OL Google News Sayfamız

BATMAN’da Cuma günü evden çıkan Rojvelat Kızmaz’dan (26) bir daha haber alınamadı. Kızmaz'a ait kıyafetlerin akşam saatlerinde Hasankeyf ilçesinde baraj gölü kenarında bulunduğu ihbarı üzerine ekipler bölgede çalışma başlattı.

Rojvelat’tan 3 gündür haber alınamıyor mask
Rojvelat’tan 3 gündür haber alınamıyor
Rojvelat’tan 3 gündür haber alınamıyor
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Batman'da merkeze bağlı Petrol Mahallesi'nde yaşayan Rojvelat Kızmaz, 9 Şubat'ta sabah saatlerinde evden çıktı. Akşam eve dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla Kızmaz’ı aradı. Aile, bir sonuç alamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Bugün akşam saatlerinde Kızmaz'a ait kıyafetlerin Hasankeyf ilçesinde baraj gölü kenarında bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışması sürüyor.

# sevk, Jandarma, aile, bulundu, Kayıp

12 Şub 2024 - 02:26 DHA Batman- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

D-100 Karayolu'nda hafif ticari araç alev alev yandı mask
D-100 Karayolu'nda hafif ticari araç alev alev yandı
'Yan baktın' tartışmasında silahlar kullanıldı; o anlar kamerada mask
'Yan baktın' tartışmasında silahlar kullanıldı; o anlar kamerada
İşçilerin kaldığı konteyner yandı mask
İşçilerin kaldığı konteyner yandı
Rojvelat’tan 3 gündür haber alınamıyor mask
Rojvelat’tan 3 gündür haber alınamıyor
Horoz dövüştüren 5 kişi yakalandı mask
Horoz dövüştüren 5 kişi yakalandı
Kaçakçılık yapan 10 şüpheli yakalandı mask
Kaçakçılık yapan 10 şüpheli yakalandı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber