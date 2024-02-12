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MSB: Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazası sonucu 1 asker şehit oldu

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MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB) Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in, meydana gelen araç kazası sonucu şehit olduğu açıklandı.

MSB: Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazası sonucu 1 asker şehit oldu mask
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Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, 11 Şubat 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş meydana gelen araç kazası sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

# Gelen, araç

12 Şub 2024 - 02:26 DHA Ankara- Gündem

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